Een 24-jarige Eindhovenaar, woonachtig in Luyksgestel, heeft van de rechtbank in Den Bosch 360 dagen gevangenisstraf gekregen, waarvan 356 dagen voorwaardelijk wegens het verzamelen van kinderporno én poging tot ontucht met twee tienjarige jongens.

De man moet zich bovendien in een kliniek laten behandelen voor zijn problemen en ook krijgt hij een contactverbod met minderjarigen.

Pokémons jagen

De jongens waren in oktober vorig jaar in het Stadswandelpark door hem benaderd, toen zij op Pokémons aan het jagen waren. Ook de verdachte deed dat. Met een smoes over een boomhut werden de twee in de bosjes gelokt. Eén van hen werd betast, terwijl de 24-jarige de andere jongen probeerde te knuffelen. Deze ging ervandoor en wist alarm te slaan.

Vanwege het overduidelijke signalement van de verdachte kon deze enkele dagen later worden aangehouden door de politie.

Kinderporno

Behalve voor ontucht is de Eindhovenaar ook veroordeeld voor het verzamelen van kinderporno. Op zijn telefoon en zijn pc trof de politie 243 foto's en 109 video's aan.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden. Wel is de proeftijd, verbonden aan zijn voorwaardelijke straf, verruimd naar vijf jaar.