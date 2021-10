Een 21-jarige man gaat acht jaar de cel in omdat hij afgelopen februari een moordpoging deed op een taxichauffeur bij Eindhoven Airport. Dat heeft de rechtbank maandag besloten. Naast de celstraf moet de verdachte een schadevergoeding van 28.000 euro betalen aan het slachtoffer.

De man stak in februari met een mes in op het achterhoofd en in de richting van de nek van het slachtoffer, meldt de rechtbank. De aanvaller nam een taxi van Tilburg naar het vliegveld en sloeg aan het eind van de rit plotseling toe. De chauffeur liep flinke verwondingen op.

Dader zocht op 'in de nek steken'

Volgens de rechter was er sprake van voorbedachten rade en daarmee poging tot moord. De dader stuurde de taxichauffeur via WhatsApp het verzoek om hem op te halen; twee uur later zocht de aanvaller naar termen als 'in de nek steken met mes' en 'messlag in de nek' op zijn telefoon. Nog een half uur later stapte hij in de taxi. De hele rit leek de man rustig en ontspannen.

Aangekomen in Eindhoven vroeg de aanvaller naar een looproute. "Op beeld van een dashcamera is te zien dat de verdachte vervolgens een mes uit zijn mouw tevoorschijn haalde, dat ongeveer tien seconden op zijn schoot liet liggen en daarna op het slachtoffer begon in te steken", meldt de rechtbank. De rechter vindt daarom dat de aanval is gepland en dat de dader bewust handelde.

Snelle reactie van chauffeur

De rechter hield er, bij het bepalen van de straf, rekening mee dat de chauffeur vooral overleefde door zijn eigen snelle reactie. Hij vluchtte en bracht zichzelf in veiligheid. Nog altijd heeft de aanval grote gevolgen voor het slachtoffer. De rechtbank: "Er is sprake van langdurig letsel aan zijn hand. Daarnaast is hij getraumatiseerd en durft hij zijn beroep als taxichauffeur niet meer te beoefenen." De rechter rekent het de dader zwaar aan dat angstgevoelens onder taxichauffeurs door de aanval worden versterkt.