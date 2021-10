Een busje is woensdagavond tegen twee geparkeerde auto's gebotst op de Zandbloem in Eindhoven. Dit gebeurde nadat de bestuurder uit de bocht was gevlogen.

Rond 22.40 uur vloog een auto uit de bocht. Omstanders hoorden flinke remgeluiden, maar de bestuurder kon niet voorkomen dat hij tegen een geparkeerde auto botste. Door die klap kwam de auto tegen een daarvoor geparkeerde auto aan. Door de harde klap zijn de auto's zo'n drie meter verder tot stilstand kwamen. Niemand raakte gewond. De drie voertuigen zijn zwaar beschadigd. Een berger kwam om ze af te voeren. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.