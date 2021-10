Twee personen zijn maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in de Albert Heijn aan het 18 Septemberplein in Eindhoven.

De steekpartij gebeurde rond 13.40 uur in de winkel. De dader vluchtte na het incident de winkel uit. De politie zoekt in de omgeving naar de man. Een traumaheli is opgeroepen voor de slachtoffers.

Afgelopen dagen nog twee steekincidenten

Afgelopen weekend hebben er in Eindhoven nog twee steekincidenten plaatsgevonden. Zo liep een 52-jarige man zaterdag een klaplong op bij een steekpartij in zijn appartement aan de Boschdijk. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een negentienjarige gewond in de Sint Catharinastraat.