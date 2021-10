Een graafmachine werd zaterdagavond in Valkenswaard gestolen en zondag in Eindhoven teruggevonden. De verdachte werd klappertandend aangetroffen nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie.

De graafmachine is eigendom van grondwerkbedrijf Gebroeders Roes in Valkenswaard en werd daar volgens hun facebookpagina zaterdagavond gestolen. Het voertuig werd volgens het grondbedrijf rond 19.45 uur gezien in de Kromstraat in Valkenswaard en daarna op de Luikerweg, de N69 richting België.

Volgens wijkagent Anja Verberne plaatste de eigenaar snel een bericht op Facebook over de diefstal en schakelde hij de politie in. De eigenaar kreeg vervolgens zondagochtend een telefoontje dat de graafmachine was gesignaleerd in de buurt van Eindhoven Airport.

In de bosjes

Agenten gingen er samen met de marechaussee op af. De verdachte had hen vermoedelijk in het vizier en zette het op een rennen. Hij dook het kanaal in en verschool zich daarna 1,5 uur in de bosjes. De agenten troffen hem daar volgens wijkagent Anja klappertandend van de kou aan en namen hem mee naar het bureau.

De graafmachine is weer terug bij de Gebroeders Roes.