Een auto is zaterdagmiddag op de Karel de Grotelaan in Eindhoven plotsklaps in brand gevlogen.

De Belgische inzittenden wisten op tijd enkele spullen mee te nemen uit de auto. De brandweer rukte uit, bluste, maar wist niet te voorkomen dat de auto total loss in de wijk Gestel achterbleef. Het voertuig is later weggesleept. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Er vielen geen gewonden.