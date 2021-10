Aan de Boschdijk in Eindhoven heeft zaterdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Dat meldt de politie.

De melding van het steekincident kwam rond 14.00 uur binnen. Een man is in zijn borst gestoken. Zijn toestand lijkt stabiel te zijn. Naar de verdachte wordt momenteel nog gezocht.

De verdachte en het slachtoffer hebben in een flat ruzie gehad. Dat gebeurde niet in een appartement, maar het is niet duidelijk waar in de flat het incident dan wel heeft plaatsgevonden.

De politie heeft met verschillende eenheden de flat doorzocht op zoek naar de verdachte, maar hij is nog niet gevonden.