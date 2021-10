Burgemeester John Jorritsma (65) vertrekt als burgemeester van Eindhoven. Dat maakte de VVD’er vrijdagmiddag bekend op een ingelaste persconferentie. Hij maakt zijn termijn, die tot volgend jaar september loopt wel af.

Dat Jorritsma nu al zijn vertrek aankondigt, heeft volgens hem alles te maken met de tijd die hij Eindhoven wil geven om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. "Voor mij verandert er niets. Ook de komende elf maanden blijf ik me voor de volle 100 procent inzetten voor de stad."

Werk laat zijn sporen na

Jorritsma noemt meerdere redenen voor zijn besluit om te stoppen. "Ik ben onlangs 65 geworden. Wettelijk mag je als burgemeester door tot je zeventigste, maar 46 jaar werken voor de publieke zaak laat ook zijn sporen na. Ik durf te zeggen dat ik er alles uitgehaald heb maar ik ben ook een echtgenoot, vader en opa. Daar wil ik nou wat meer tijd aan besteden."

Hoewel hij met zoveel woorden niet zegt, hebben de laatste twee jaar wel meegespeeld in de keuze om te stoppen. "Het waren tropenjaren door de coronacrisis. Maar denk ook aan het aantal demonstraties dat we hier gehad hebben. Je staat de hele dag aan en ik ben ook maar een mens."

Staande ovatie

Van de gemeenteraad en de rest van het college kreeg de geboren Fries vrijdagmiddag een staande ovatie. Eerder die ochtend was het volgens hem oorverdovend stil geweest toen hij de wethouders in vertrouwen vertelde over zijn besluit. "Ze vonden het allemaal jammer maar respecteerden mijn besluit."

Jorritsma kwam in 2016 naar Eindhoven als opvolger van Rob van Gijzel. Daarvoor was hij negen jaar commissaris van de Koning in Friesland. In Eindhoven stelde hij samen met het college orde op zaken wat betreft de financiën. Ook zette hij de Brainport regio nadrukkelijker op de kaart in Den Haag.

Cruciaal punt

Gisteren wilde John Jorritsma niet teveel terugkijken. "Er is nog zoveel te doen. Eindhoven staat op een cruciaal punt want er is nog zoveel nodig om de ambities en opgaven van deze regio te realiseren. Vooral veel meer geld. De afgelopen jaren zijn er vooral eenmalige bedragen deze kant op gegaan, maar we moeten echt toe naar een betere verdeling van het gemeentefonds. Er moet structureel meer geld naar deze regio en dat moeten we bij de komende onderhandelingen voor een nieuw kabinet gaan bewerkstellen."

Jorritsma zegt ook uit te kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. "Een proces dat stuurmanskunst vraagt van een onafhankelijk voorzitter. Ik hoop dat als ik het pand verlaat, er een nieuw college zit dat met de stad de volgende fase in gaat."

Tropenjaren

Wethouders en raadsleden reageren vrijdag verrast op het besluit van Jorritsma. "Maar we hebben natuurlijk ook allemaal de tropenjaren gezien die hij heeft doorgemaakt", aldus wethouder Stijn Steenbakkers. "Ik ken niemand die zo hard gesjouwd heeft voor de stad als John. Dat hij nu al zijn keuze bekend maakt, getuigt van een groot verantwoordelijkheidsgevoel."