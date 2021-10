In een hoekwoning aan de Lievendaalseweg in Eindhoven heeft vrijdagavond brand gewoed. De bewoonster van het huis raakte gewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd ze gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij de brand. De politie gaat uit van brandstichting.

De brand ontstond tegen half negen. Een buur uit hetzelfde huizenblok vertelt hij hoe hij schrok van een koolmonoxidemelder die afging in de slaapkamer van zijn kinderen. "Kun je nagaan: we hadden nog niks door, maar blijkbaar had de rook zich al verspreid", stelt hij. "Toen we naar buiten gingen, zagen we de op de hoek de boel in lichterlaaie staan."

De uitslaande brand trok veel bekijks. Van omwonenden, maar ook van winkelend publiek van een tegenover gelegen supermarkt. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Even na half tien was het vuur onder controle.

Eerder al brand in tuin

De bewoonster van het huis waarin de brand woedde, was toen al naar het ziekenhuis vervoerd met brandwonden en omdat ze rook had ingeademd. Volgens diverse omwonenden zorgde de vrouw de afgelopen tijd voor overlast door verward gedrag. "We hebben meermaals aan de bel getrokken, omdat we bang waren dat een keer goed mis zou gaan. Zoals nu", aldus een andere buurman.

In mei dit jaar was er bij dezelfde woning ook al sprake van brand, stelt de politie desgevraagd. Toen stond in de tuin een oude kachel in brand. Na de woningbrand startte een team van de brandweer met onderzoek naar de oorzaak. De politie zegt voorlopig uit te gaan van brandstichting. Het onderzoek gaat mogelijk zaterdagochtend nog verder. "De bewoonster is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Zij is ingesloten op het bureau", meldde de politie zaterdagochtend.