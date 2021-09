Onder druk van de grote woningnood ging de gemeenteraad van Eindhoven dinsdag akkoord met bouwplannen voor het Stadshuisplein en Victoriatoren. De raad koos uiteindelijk niet voor vertraging maar voor versnelling.

De politiek lijkt zich er steeds meer van bewust dat kritiek op bouwplannen tot vertraging leidt. Juist in een tijd dat de nood hoog is is de druk om mee te werken aan woningbouw dan ook groot, zo bleek dinsdag. De vergadering van de gemeenteraad begon woensdag met de vraag hoe Eindhoven de bouw van woningen kan versnellen. Wethouder Yasin Torunoglu liet het vooral doorschemeren: in ieder geval moet ook de gemeenteraad meewerken. En niet op elke slak zout leggen, zoals eerder bij het stationsgebied wel gebeurde. De kritische houding leidde toen tot een half jaar vertraging.

De gemeenteraad toonde zich dinsdagavond, bij de behandeling van min of meer concrete bouwplannen, een welwillende partner voor de bouwlustige wethouder. Natuurlijk was er wel wát gemopper. Over inspraak bijvoorbeeld. ,,Versnellen moet natuurlijk , maar niet ten koste van alles. Samenspraak met bewoners is wel heel belangrijk", zei Jannie Visscher van de SP nog. Die partij houdt bovendien vast aan hoge percentages - liefst 30 procent of meer - sociale woningbouw. En komt waarschijnlijk met een motie in de raad van dinsdag.

Niet de schuld krijgen van tekort aan woningen

Andere partijen komen bewust niet met verbetervoorstellen, vanwege de noodzaak om snel te bouwen. Ze willen wellicht niet de schuld krijgen van een nog groter tekort aan woningen. Zo kiest VVD-raadslid Ed Winters ervoor om zijn motie niet in te dienen. De liberalen willen juist af van de eis dat 20 procent van de 1000 woningen die op het Stadhuisplein gebouwd moeten worden, in de sociale huur zitten. Opmerkelijk was zijn redenering: hij zag ook wel dat iedereen water bij de wijn deed en wilde ook een duit in het zakje doen.

En Henk Jager (Christenunie) deed zelfs een oproep om het rustig aan te doen met moties en discussies die de haalbaarheid van de plannen en dus snelle realisatie bemoeilijken. Opmerkelijk omdat Jager ook een erkende criticus was van de bouwplannen op het Stadhuisplein.

Ook schroomde Torunoglu niet om kritische raadsleden tot de orde geroepen. Hij noemde de opstelling van de LPF bijvoorbeeld onbestaanbaar: eerst schande roepen over het tekort aan woningen en dan goede plannen zoals het Stadhuisplein en de Victoriatoren (331 appartementen en studio's) in het Emmasingelkwadrant dreigen te torpederen op ondergeschikte punten. Raadslid Mari Nijs bond in en meldde later dat hij ‘positiever’ tegenover de plannen stond.

Wethouder maakt het raad makkelijker

Torunoglu maakte het de raad - die duidelijk onder druk stond van bijvoorbeeld de woonprotesten van afgelopen weekend - gemakkelijker. Door toe te zeggen dat hij eerst de gemeenteraad gaat horen als er hoger dan 105 meter wordt gebouwd op het Stadhuisplein. Ook helpt het dat er een gesprek komt om de plannen van vier ontwikkelaars af te stemmen. De raad kon daardoor met een gerust hart de vertragende eis laten vallen dat er eerst een allesomvattend stedenbouwkundig plan moet komen.

Ook de discussie over de te kleine sociale huurstudio's (26-36 m2) in de 92 meter hoge Victoriatoren smoorde in de raad die niet dwars wilde liggen. Aan die oude afspraken kan Torunoglu niet tornen, zonder nieuwe onderhandelingen én dus... vertraging. Bij de ontwikkelaars van de volgende plannen in het Emmasingelkwadrant wil de wethouder grotere woningen bepleiten. Als dat soort nieuwe eisen maar geen vertraging oplevert. Want het v-woord ligt even lastig in de raad.