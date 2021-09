Lil’ Kleine werd zondag verrast door een behulpzame Eindhovenaar. Hij trof zijn auto dichtgeplakt op Eindhoven Airport aan. De rapper was vergeten zijn dakraam te sluiten en iemand was zo behulpzaam geweest om het met folie af te plakken, meldt het Eindhovens Dagblad (ED).

Jorik Scholten, zoals de artiest heet, was een paar dagen in Ibiza geweest. Bij terugkomst kwam de rapper erachter dat hij vergeten was het dakraam dicht te doen. Gelukkig voor Jorik had het niet in zijn auto geregend. Een onbekende had zijn Range Rover met folie en tape dichtgemaakt.

"Kijk, zo zijn ze dan in Eindhoven", aldus Lil' Kleine in een video op zijn Instagram-account. "Ik ga een paar dagen naar Ibiza, laat mijn auto staan en vergeet dat ik het dak van mijn auto heb opengelaten. En iemand plakt hem gewoon af."

Wie die behulpzame persoon was, is helaas onbekend. Toch bedankt Jorik diegene van harte: "Dankjewel maat, je bent een topper.