De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het centrum van Eindhoven. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Niemand raakte gewond, twee verdachten werden aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Op of in de buurt van het Stadhuisplein wilde de politie twee mannen aanhouden die ervan werden verdacht een of meerdere mensen te hebben bedreigd, waarschijnlijk met een vuurwapen.

Eén verdachte probeerde te vluchten richting de Smalle Haven. De politie-hond werd ingezet en door de politie werden meerdere waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk zijn de twee verdachten ingerekend.

Met een speurhond is later nog op enkele plekken op en rond het Stadhuisplein gezocht naar het vuurwapen - of daarop gelijkend voorwerp - dat door de verdachten werd gebruikt.