In tegenstelling tot veel andere samenwerkingsverbanden mist Brainport Eindhoven ambities op het vlak van duurzaamheid. Tot die conclusie komt Milieudefensie na bestudering van de jaarplannen en jaarverslagen van Brainport Development. De milieuorganisatie vraagt zich af waarom Brainport geen duurzaamheidsplan heeft zoals de havens van Amsterdam en Rotterdam en bijvoorbeeld bedrijventerreinen in Geleen (Chemelot) en Helmond.

"Brainport heeft niet eens dromen over duurzame energie, een schoner milieu en klimaat. Brainport droomt alleen maar over industriepolitiek", schrijft de milieuorganisatie in een brief aan de stichting Brainport die ook aan gemeentebesturen in gestuurd.

Milieudefensie merkt op dat er in de regio weliswaar zinvolle technieken en machines worden geproduceerd. Maar dit soort uitvindingen zijn slechts een verdienmodel waar op andere plekken van wordt geprofiteerd. Zo maakt Solliance dunne-film zonnecellen maar is er geen plan om collectief zonnepanelen te plaatsen op gebouwen van de bedrijven in de regio Eindhoven.

Brainport en 150 bedrijven in de regio ondertekenden in 2019 als eerste Nederlandse regio de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Veel mooie woorden, zegt Milieudefensie. "Maar het gaat weer om doelen die door anderen elders in de wereld bereikt moeten worden. Nergens bindt Brainport de eigen creativiteit aan eigen ambities voor het bedrijf en de regio."

Milieudefensie wil dat Brainport als beroemd kenniscluster een voorbeeld neemt aan andere bedrijvenkoepels en erkent dat er duurzaamheidsplan moet zijn.

Het jaarplan van Brainport Development voor 2022 wordt dinsdag aan de Eindhovense politiek gepresenteerd. De gemeenteraad krijgt dan de kans om nog suggesties te doen.