Een vrouw is zaterdagmorgen in Eindhoven aangehouden nadat ze zelf met haar auto een ongeluk veroorzaakte. De vrouw reed rechtdoor in een bocht, waarbij ze een prullenbak volledig uit de grond reed. Uit een latere blaastest bleek dat de vrouw te veel had gedronken.

Daardoor is ze aangehouden. De vrouw kwam, nadat ze de bocht volledig miste en de prullenbak uit de grond reed, met haar auto tegen het hekwerk van een scoutinggebouw tot stilstand. Omstanders hebben zich over de vrouw ontfermd. Daarna werd ze in een ambulance nagekeken, maar de vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis.

Haar voertuig werd door de berger meegenomen. De vrouw is met de politie naar het politiebureau meegenomen.