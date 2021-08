De politie heeft vrijdagnacht de achtervolging ingezet op een bakwagen die door Eindhoven reed. Toen agenten de wagen wilden controleren, sloegen de inzittenden op de vlucht. Na een achtervolging, een botsing met een politiewagen en het lossen van waarschuwingsschoten konden er uiteindelijk twee personen worden aangehouden.

De achtervolging duurde volgens de politie bijna een uur en voerde door Eindhoven en Helmond. Uiteindelijk kwam de bakwagen op de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven tot stilstand, waar de bestuurder in aanrijding kwam met een politiewagen.

De twee inzittenden van de bakwagen probeerden na het ongeval nog te voet een park in te vluchten. Dat lukte niet; de politie wist de verdachten aan te houden, mede dankzij het inzetten van een diensthond en het lossen van waarschuwingsschoten.

De bakwagen is in beslag genomen voor onderzoek. Waarom de twee inzittenden op de vlucht sloegen, is niet bekend.