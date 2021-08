De nieuwe fietsroute F2 van Eindhoven naar Den Bosch gaat voornamelijk lopen via bestaande fietspaden. Maar in de wijk Achtse Barrier zijn aanpassingen nodig rondom de Spaaihoefweg die ingrijpender zijn.

Het deel van de fietsroute in Eindhoven loopt vanaf Eindhoven CS over de Montgomerylaan, Europalaan, Berlagelaan en over de Oude Bosschebaan naar de Achtse Barrier. Daar vervolgt het de route via het Savoiepad naar de Spaaihoefweg voor de aansluiting op de Boschdijk naar Best.

Drie alternatieven liggen nu op tafel voor de aanpak van de regionale fietsroute bij de Spaaihoefweg. De eerste variant is een fietsstraat die gebruikmaakt van de bestaande infrastructuur. De noordelijke parallelweg (ventweg) wordt als fietsstraat ingericht vanaf het bestaande fietspad Savoiepad naar het fietspad langs de Boschdijk naar Best.

Twee richtingen op fietsen

De tweede optie is een tweerichtingenfietspad van vier meter breed in beide richtingen op de twee rijstroken van de Spaaihoefweg aan de noordzijde. De rijstroken aan de zuidkant worden dan een eenbaansweg. De uitvoegstroken, de wijk uit, blijven behouden.

Die rotonde moet zorgen dat er minder hard gereden wordt en dat de oversteek voor fietsers veiliger wordt.

Het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier (LTAB) ziet meer in een derde variant, zo hebben ze voorgesteld tijdens de online informatieavond van de gemeente Eindhoven voor de Achtse Barrier: de weg versmallen tot twee maal één rijstrook met ernaast aan beide kanten een fietspad. Deze mogelijkheid neemt de gemeente mee in de overwegingen.

Voorzitter Frans Verhees van het LTAB zegt dat de buurt bovendien een rotonde wil op het kruispunt Fransebaan/Spaaihoefweg. "Die moet zorgen dat er minder hard gereden wordt en dat de oversteek voor fietsers veiliger wordt." Wouter Niezing, lid van de verkeerscommissie, vult aan: "In combinatie met fietspaden aan beide zijden van de Spaaihoefweg draait al het verkeer om elkaar heen. De parallelwegen blijven dan vrij voor de bewoners en parkeren."

Fietspad tussen school en speelplein

De regionale fietsroute (F2) verbindt Eindhoven met Den Bosch via Best, Boxtel en Vught. Het doel is om fietsen aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken en daarmee duurzaam reizen te bevorderen. Ook bestaande fietspaden worden verbeterd en het kruispunt Oude Bosschebaan/Savoiepad wordt aangepakt, zoals LTAB al jaren vraagt. In het verleden zijn hier ernstige ongelukken en bijna-ongelukken gebeurd. Verhees: "Het is belangrijk dat het kruispunt overzichtelijker wordt."

De situatie bij basisschool De Spaaihoeve blijft ongewijzigd, meldt de gemeente, die hier kiest voor bestaande infrastructuur. Het snelfietspad loopt hier tussen de school en het speelplein door. Leerlingen moeten het fietspad oversteken als zij buiten gaan spelen. Na de zomervakantie wordt het uitgewerkte plan met alle betrokken gemeenten besproken. De uitvoering staat gepland voor 2022.