Eindhoven nodigt alle (zorg)professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die zich afgelopen coronajaar in hebben gezet voor Eindhovenaren uit voor een gratis theatervoorstelling. Het gaat om de voorstelling 'Je kunt me gerust een geheim vertellen, een positief verhaal over dementie' van Matzer Theaterproducties.

Dat heeft wethouder Renate Richters (Zorg) bekendgemaakt. Het college komt met dit gebaar, na een motie van de SP op 13 juli. Fractievoorzitter Murat Memis laat weten tevreden te zijn met de uitwerking.

Er is een (digitale) brief verstuurd naar alle gecontracteerde en gesubsidieerde zorgpartners met daarin een woord van dank, een aanmeldlink en de vraag om deze brief te verspreiden onder personeel. Daarnaast wordt de uitnodiging gepubliceerd in Groot Eindhoven en op social media. De gemeente benadrukt dat tijdens de voorstelling de geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.

Wethouder spreekt dank uit voor inzet

'Ruim een jaar hebben we te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus en de zware maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Vele (zorg)professionals en vrijwilligers hebben laten zien dat het mogelijk is flexibel, creatief, moedig en volhardend te zijn in deze tijd', schrijft Richters in dat woord van dank.

"Onder moeilijke omstandigheden hebben zij hun werk voor anderen gecontinueerd, soms in een andere vorm dan voorheen, vaak met nóg meer drive en inzet." Zij merkt op dat velen daarbij zelf het risico liepen om besmet te raken.

In de voorstelling gaat theatermaker Madeleine Matzer op zoek naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan met dementie. Actrice Juul Vrijdag speelt zowel de rol van de dementerende moeder als die van de zoekende dochter en wordt daarbij muzikaal bijgestaan door Helge Slikker.