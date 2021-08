Een man die dit weekend in Eindhoven een seksafspraak had gemaakt met een prostituee, is door de dame in kwestie bestolen van zijn geld. De vrouw is er vervolgens met haar mededaders vandoor gegaan, meldt een wijkagent.

Het gebeurde op een adres in de wijk Achtse Barrier. De man had daar met een vrouw afgesproken om seks te hebben.

Hij dacht dat het om een prostituee ging, maar de vork bleek anders in de steel te zitten. Eenmaal bij de betreffende woning gearriveerd moest de man zijn geld inleveren. Kort daarna sloegen de vrouw en haar handlangers op de vlucht.

De politie doet onderzoek en er worden camerabeelden uit de buurt bekeken.