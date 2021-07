De brand die zaterdagochtend rond 6.45 uur twee auto's aan de Willem van Konijnenburglaan in Eindhoven in de as legde, is vermoedelijk aangestoken.

Daar gaat de politie van uit nu ze een aanmaakblokje op een wiel van één van de auto's heeft aangetroffen, aldus een politiewoordvoerder.

De twee auto's, een Toyota Aygo en een SKODA, stonden geparkeerd op een parkeerterrein aan die straat, toen rond 6.45 uur de brand werd ontdekt.

Na het blussen bleek bij een eerste inspectie dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Op het rechtervoorwiel van de Toyota is een aanmaakblokje aangetroffen. Vermoedelijk is de brand uiteindelijk overgeslagen naar de SKODA, die ernaast geparkeerd stond.

Het politieonderzoek richt zich nu in eerste instantie op de opgevraagde camerabeelden uit de omgeving. "Daar is vermoedelijk een verdachte op te zien", aldus de politiewoordvoerder.

In een Burgernet-melding deed de politie ook een oproep aan getuigen zich te melden via 0900-88 44.