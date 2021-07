Eindhoven denkt dat circa 55 kleine ondernemers die bedrijfsruimte huren van de gemeente kunnen profiteren van een nieuw regeling die bedoeld is om omzetverlies door corona te compenseren. De gemeente kondigde donderdag aan dat ze vanaf 1 augustus een aanvraag in kunnen dienen.

De regeling is bedoeld voor commerciële bedrijven die ruimte huren of pachten van de gemeente, die gedwongen de deuren moesten sluiten door corona waardoor hun omzet met ten minste 30 procent kelderde. "Het is een financieel steuntje in de rug", aldus de gemeente.

Faillissementen en leegstand voorkomen

Volgens de gemeente gaat het vooral om kleine horecaondernemers zoals uitbaters van sportkantines. Maar het gaat ook om enkele winkels, dansscholen en recreatievoorzieningen.

De maatregel geldt voor de periode vanaf het begin van de coronapandemie in maart 2020 tot en met juni 2021. "Met deze regeling beogen we faillissementen en leegstand te voorkomen evenals andere nadelige effecten zoals werkloosheid", staat in een brief aan de gemeenteraad.

Tot 50 procent compensatie

Wethouder Stijn Steenbakkers (Economische Zaken) legde eerder uit dat de gemeente gedwongen is om een regeling te treffen met commerciële huurders. In veel rechtszaken zijn verhuurders afgelopen jaar al gedwongen om de pijn te delen met een huurkorting tot 50 procent.

Diverse andere gemeenten in de regio zoals Best en Veldhoven en andere grote steden zoals Rotterdam en Utrecht hadden al eerder een regeling voor commerciële huurders.

Eindhoven kijkt met de getroffen ondernemers van de regering al heeft gedaan om huisvestingskosten te compenseren. Als het nodig is vult de gemeente dat aan tot maximaal 50 procent. In het coronanoodfonds van de gemeente is 450.000 euro gereserveerd voor de nieuwe regeling en de gemeente gaat ervan uit dat dat genoeg is.