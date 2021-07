Een 25-jarige Eindhovenaar die zich vorig jaar schuldig maakte aan opruiing via Facebook, krijgt tbs met voorwaarden opgelegd. De man riep in september 2020 via videoboodschappen op tot een terroristisch misdrijf.

Toen de man de video's plaatste zat hij in een psychose, concluderen een psychiater en psycholoog. Concreter: bij hem is sprake van een psychotische stoornis. Die informatie heeft de rechtbank overgenomen en beschouwt de man daarom als volledig ontoerekeningsvatbaar. Om die reden is hij niet strafbaar, maar is de verdachte de maatregel tbs met voorwaarden opgelegd.

De man heeft hulp nodig, zo luidt het oordeel. Om de kans op herhaling zo klein mogelijk te houden, wordt de twintiger verplicht tot het nemen van medicatie. Ook krijgt hij als voorwaarde meldplicht bij de reclassering, moet hij beschermd gaan wonen, zich laten behandelen door een zorginstelling en meewerken aan een time-out in een forensisch psychiatrische centrum.

Meer beperkingen

Ook mag hij niet naar het buitenland toe, moet hij op 2 kilometer afstand van de landsgrenzen blijven en is hem verboden om op Nederlandse luchthavens te komen.