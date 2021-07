Omdat bewoners van de Hertogstraat en Vestdijk veel in Eindhoven overlast hebben van trillingen en lawaai, pakt de gemeente deze week de situatie op de veel geplaagde weg tussen de Stratumsedijk en het Stationsplein opnieuw aan.

Het is de derde keer dat de gemeente maatregelen neemt om het traject onaantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Ongeveer een jaar geleden werden er de eerste verkeersdrempels aangelegd. "Die leverden echter veel trilling op, vooral van bussen en vrachtverkeer", vertelt buurtbewoner Jasper Luyten.

"Dus besloot de gemeente er tussen de nummers 3 en 15 op de Hertogstraat geasfalteerde drempels van te maken, maar het gevolg daarvan was dat er weer heel hard werd gereden in deze drukke straat. Echt, het lijkt hier soms wel een parcours voor de Formule 1. Nu worden deze twee drempels dan helemaal weggehaald. Of daarmee het lawaai van veel te veel verkeer verdwijnt, vraag ik me af."

Een eindje verderop woont Eric-Jan Swinkels. Voor zijn deur komt een andere drempel, net als aan het begin van de Hertogstraat bij de bocht richting Stratumsedijk een nieuwe wordt aangelegd. Twee glooiende asfaltdrempels worden dat en Swinkels hoopt dat daarmee de problemen zijn opgelost. "Een jaar geleden stonden de kopjes hier op tafel te dansen, dat verdwijnt nu denk ik wel. Maar de herrie zou ook aangepakt moeten worden, vooral die van alle knallende uitlaten van automobilisten die hier met een noodgang door de straat rijden."

Ook op de Vestdijk, ter hoogte van nummer 153, verdwijnt nog een drempel. Op de plekken waar drempels verdwijnen worden herkenbare oversteekplaatsen aangelegd. De drempel aan het einde van de Hertogstraat, bij het kruispunt met de Geldropseweg, blijft gehandhaafd.

30 kilometer regime

Verder wordt aan het begin van de Hertogstraat een 30 kilometer markering aangebracht en blijft de snelheidsmeter in de Hertogstraat nog een jaar staan om automobilisten bewust te blijven maken van het 30 kilometer regime. Tenslotte heeft de gemeente contact gelegd met busmaatschappij Connexxion om buschauffeurs op de hoogte te brengen van de gewijzigde situatie.

De aanpassingen kosten in totaal twee ton, maar deze passen volgens een woordvoerder van de gemeente binnen het eerder beschikbaar gestelde budget van 17,2 miljoen euro. Aanvankelijk was een budget van 11,5 miljoen euro voor de herinrichting van Vestdijk en Hertogstraat vastgelegd. Hertogstraat en Vestdijk worden zaterdagavond weer vrijgegeven voor het verkeer.