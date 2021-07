Zes gemeenten in de regio krijgen alsnog (een deel van) de schade vergoed die ze leden door het faillissement van de Eindhovense vervoerder Cibatax. Het moederbedrijf van de firma heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd, waarmee een einde komt aan een jarenlange, slepende kwestie.

Cibatax verzorgde het vervoer van (gehandicapte) klanten van de Taxbus in Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Veldhoven en Waalre, maar ging in 2015 failliet.

In strijd met de afspraken weigerde het moederbedrijf Holding Baetsen destijds te zorgen voor een voortzetting van het taxivervoer in de regio. Reservekandidaat Connexxion nam die dienst uiteindelijk over, maar was voor de gemeenten 1,2 miljoen euro duurder dan het contract met Cibatax.

Rechtszaken en hoogte bedrag

De rechter in Den Bosch bepaalde daarop dat Holding Baetsen aansprakelijk is voor de schade. Het bedrijf boekte geen succes met hoger beroep bij het gerechtshof en de Hoge Raad.

Welk bedrag er met de schikking is gemoeid wordt niet openbaar gemaakt, is in onderling overleg besloten. De regiogemeenten dreigden eerder om opnieuw naar de rechter te stappen om de geleden schade te claimen, mochten de partijen en samen niet uitkomen.

Cibatax maakte in 2015 een doorstart. Na een nieuw faillissement in 2019 werd het Eindhovense bedrijf overgenomen door Hendriks Taxi uit Den Bosch.