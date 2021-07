De Alberdingk Thijmlaan en de ventwegen van de Boutenslaan in Eindhoven gaan een jaar lang op de schop. Waarom? Het riool in en rondom het Stadswandelpark en Boutenslaan wordt vervangen. Een uitgelezen kans voor de gemeente Eindhoven om het gebied meteen opnieuw in te richten. Lees snel verder wat de plannen zijn.

Dit gaat er gebeuren

Het gaat om een groot project waarbij de straten open moeten. Reden voor de gemeente Eindhoven om het gebied meteen aan te pakken voor een herinrichting. Veiliger, meer ruimte voor fietsers, betere afwatering en parkeerplaatsen op maat. Ook wordt het groener: er komt 2533 vierkante meter groen bij. De werkzaamheden duren een jaar en bestaan voornamelijk uit het vervangen van de riolering en fundering van de weg.

Vanaf de Alberdingk Thijmtunnel tot aan de Coornhertlaan

De straat krijgt een smallere rijbaan met fietsstroken en verhoogde kruispunten. Er komen geen parkeervakken. De inrichting sluit aan bij het noordelijk deel van de Alberdingk Thijmlaan, maar wordt wel smaller. Het zicht verbetert bij het uitrijden van de parkeergarage Schrijverskwartier. Tussen de vijver van het Stadswandelpark en de Tongelreep komt een waterstructuur en de Alberdingk Thijmtunnel krijgt een opknapbeurt.

Ventwegen van de Boutenslaan

De ventwegen van de Boutenslaan krijgen een smallere rijbaan. De zuidoostelijke parallelweg wordt éénrichtingsverkeer. Er komen parkeerstroken (in grasbeton) voor de hoge parkeerdruk tijdens evenementen. De smallere rijbaan levert meer ruimte op voor groen en water. Regenwater vloeit terug naar de natuur en wordt zo langzaam afgevoerd. Aan beide kanten van de Alberdingk Thijmtunnel komen faunapassages om het Dommelplantsoen, Stadswandelpark en de Genneper Parken ecologisch te verbinden.

Aandacht voor de natuur

Het project heeft veel aandacht voor de natuur, zo spreekt de gemeente van een ‘natuurinclusieve herinrichting’. Zo worden de parken beter bereikbaar voor de dieren. Er komen dus faunapassages en tegels verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een zachte zandbodem met boomstronken, zodat kleine zoogdieren en amfibieën beter de oversteek van het Ton Smitspark naar het Dommelplantsoen of Stadswandelpark kunnen maken.

Touwen voor eekhoorns

Zelfs aan de eekhoorns is gedacht: zo wordt een scheepstouw gespannen tussen bomen in het Stadswandelpark en het Dommelplantsoen.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden startten op 19 juli en duren een jaar. Het werk wordt in fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van het gebied zo min mogelijk te belasten. Hierbij is rekening gehouden met belangen van de bewoners, ondernemers en evenementen in het Stadswandelpark. In onderstaande afbeelding zie je de fases van de werkzaamheden op een rij staan:

Zo gaat het eruit zien

Natuurlijk ben je nu razend benieuwd hoe het er eind juli 2022 uit zal zien. Een impressiefoto is er (nog) niet, maar er is wel een plattegrond van het ontwerp. Check hier een uitvergroting om in te zoomen. Meer informatie over het project vind je hier.