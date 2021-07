Een 53-jarige Eindhovenaar moet vier maanden zijn huis uit nadat hij in de woning werd beschoten en in zijn knie werd geraakt. Na de schietpartij in januari vond de politie in het huis aan de Cahorslaan bijna 1 kilo hasj en een alarmpistool.

Ook is door de schietpartij onrust in de buurt aangewakkerd omdat in 2014 vlakbij een geruchtmakende schietpartij was tussen rivaliserende motorbendes, aldus de gemeente.

De bewoner werd op vrijdagmiddag 22 januari overrompeld door twee mannen en in zijn knie geschoten. Volgens zijn advocaat Peter van de Laar heeft hij nog steeds veel last van twee kogels in zijn been.

De man heeft bezwaar gemaakt tegen de sluiting en spande ook een kort geding aan. Volgens zijn advocaat heeft hij geen enkel idee wie er achter de aanslag zit en wat het motief is geweest. "Hij is het slachtoffer", aldus de raadsman. De drugs was volgens hem vergeten, oud en waardeloos. En een verband met de schietpartij jaren geleden in dezelfde buurt is er niet, zegt de advocaat.

Groot lopend onderzoek, verdachten in het vizier

In de rechtszaak tegen de sluiting is door de gemeente gezegd dat het schietincident deel uitmaakt van een groot, lopend onderzoek en dat de vermoedelijke daders in beeld zijn en toestemming is gegeven om de verdachten te arresteren.

De politie laat desgevraagd weten dat er nog geen verdachten zijn aangehouden. Over het onderzoek wil de politie niet meer zeggen. "Het onderzoek loopt nog en we willen daar op dit moment nog niets over kwijt", aldus een woordvoerder.

Bij de beoordeling van de sluiting heeft de rechter de schietpartij in het huis niet laten meewegen. Maar op basis van de grote hoeveelheid softdrugs, nachtelijke activiteiten en de vondst van het alarmpistool vond de rechter het toch noodzakelijk dat het huis op slot gaat.