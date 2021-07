PSV doet verder onderzoek naar enkele incidenten die zich woensdag tijdens de eerste helft van de wedstrijd tegen Galatasaray op de tribunes afspeelden. Daar vonden enkele opstootjes tussen vermoedelijk rivaliserende fans plaats.

"We betreuren de incidenten ten zeerste, juist omdat we zo blij waren dat we eindelijk weer met publiek konden spelen", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV over de ongeregeldheden.

PSV heeft inmiddels contact opgenomen met de UEFA en probeert na te gaan wat er precies is gebeurd. Daarvoor worden onder meer camerabeelden bekeken en seizoenskaartgegevens nagegaan.

"Wij doen momenteel onderzoek naar seizoenkaarthouders die de kaarten hebben doorverkocht aan de Turkse fans van Galatasaray. Dit was verboden. Zij die zich hier schuldig aan hebben gemaakt, worden opgespoord en tegen hen zullen wij maatregelen treffen", aldus Gerbrands.

Het duel in Eindhoven werd gespeeld in het kader van de tweede voorronde van de Champions League. PSV won de ontmoeting door drie goals van Eran Zahavi en twee doelpunten van Mario Götze met 5-1 en is daardoor hard op weg naar de derde voorronde.

Volgende week wacht de return tegen Galatasaray in Istanboel. In de eventuele volgende ronde is Celtic of FC Midtjylland de tegenstander.