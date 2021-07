Op het station Eindhoven Centraal kan niet meer gepind worden. De twee geldautomaten die er staan, zijn vrijdag gesloten. Wie geld wil pinnen moet de stad in. De dichtsbijzijnde geldautomaten staan op de Vestdijk, Lardinoisstraat, Rechtestraat en Piazza.

Aanleiding voor het buiten gebruik stellen van de automaten is de plofkraak die in mei de voorgevel van het station in Apeldoorn heeft weggeblazen. De ravage was enorm en de NS wil niet dat zoiets op het station in Eindhoven gebeurt. "Puur uit voorzorg. Er is geen enkele reden om te denken dat er binnenkort een plofkraak op het station zal plaatsvinden."

Onhandig is het wel, ondanks dat het opnemen van geld een stuk minder is geworden. De woordvoerder van de NS kan niet inschatten hoe lang de sluiting duurt, maar in ieder geval zo kort mogelijk. NS en GWK Travelex doen onderzoek wanneer en of het weer mogelijk is om automaten te openen.

Daarin speelt zeker mee dat er nu geen plek op het station is om geld te pinnen. "We kijken of de huidige plek beter te beveiligen is tegen plofkraken of we verplaatsen de automaat naar een andere plek, waar de impact op reizigers minimaal is."

Eindhoven Centraal is niet het enige station waar de geldautomaten zijn gesloten. Dat is ook het geval op Leiden Centraal, Amsterdam Amstel, Maastricht, Arnhem en Haarlem. Meteen na de plofkraak in Apeldoorn zijn er al 28 pinautomaten gesloten. Met de negen erbij komt dat op een totaal van 37 geldautomaten die niet te gebruiken zijn.