Restaurant Fling aan de Dommelstraat in Eindhoven moet de deuren voor twee weken sluiten van de gemeente. Boa's hadden het personeel na sluitingstijd op het gesloten terras zien zitten.

Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden vanwege de verscherpte coronamaatregelen die op 10 juli ingingen: van 6.00 uur 's ochtends tot middernacht mogen zij open.

Restaurant Fling sloot woensdagavond echter al om 23.00 uur voor gasten. Het personeel besloot na een 'lange dag hard werken' nog een afsluitdrankje en sigaret op het gesloten terras te nemen.

'Buitenproportioneel'

"Na middernacht zaten ik en twee medewerkers van het restaurant op het terras, dat gesloten was voor publiek", schrijft de eigenaar op de Facebook-pagina van het restaurant. "Helaas zijn wij om die reden op last van de gemeente gesloten voor een periode van twee weken. Dit is te triest voor woorden."

Restaurant Fling noemt het 'een hele zware boete'. "Dit is buitenproportioneel en onterecht."

Woensdag werd het Italiaanse restaurant Antonio's aan de Dommelstraat ook gesloten op last van de gemeente. Ook daar werd een sluitdrankje op het terras genuttigd en betrapten boa's het personeel.