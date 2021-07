Bij Van Gansewinkel in Eindhoven is vrijdag op de vroege ochtend een industriebrand ontstaan. De brandweer kwam vlug ter plaatse met twee blusvoertuigen en had het vuur snel onder controle.

Het ging mis rond 5.00 uur. Direct rukte de brandweer uit naar het pand aan de Achtseweg Noord. "De brand bevindt zich in een grote hal op het industrieterrein. Momenteel zijn er twee blusvoertuigen ingezet om de brand te bestrijden. Er zijn geen personen meer in het pand aanwezig", meldde de brandweer.

Niet veel later waren de vlammen onder controle. "We hebben de brand aan de Achtseweg Noord in Eindhoven onder controle. De eerste eenheden zijn aan het inpakken en gaan retour naar de post." Er werd nog wel een tijdje nageblust.