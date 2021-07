Bij een grote verkeerscontrole in Eindhoven is dinsdag meer dan 45.000 euro aan belasting geïnd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld en op 31 voertuigen is beslag gelegd.

De controle was een samenwerking tussen de Belastingdienst, douane, deurwaarders, Landelijke Eenheid, team verkeershandhaving en AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel). Zo'n zeventig man werkte mee aan de actie.

In het totaal zijn er 21.750 kentekenplaten gescand door camera's die langs de weg stonden. Daarvan bleken er 230 'een bijzonderheid' te hebben. De Belastingdienst heeft meer dan 45.000 euro geïnd en op 31 voertuigen beslag gelegd. Ook zijn er door de politie 67 proces-verbalen uitgeschreven en zijn er dertig niet-Nederlandse documenten gecontroleerd.