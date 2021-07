Een 28-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, meldt het Openbaar Ministerie.

De man wordt ervan verdacht een dodelijk middel te hebben verstrekt, dat zou hebben geleid tot het overlijden van meerdere personen. Ook zou hij ze hebben voorzien van een medicijn dat braakneigingen vermindert. Dat middel wordt normaal gesproken alleen via artsen of apothekers verstrekt. De verdachte is noch arts noch apotheker.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de Eindhovenaar het dodelijke middel en het medicijn tegen betaling zou hebben verstrekt. Het geld dat hij daarmee zou hebben verdiend, zou hij in zijn levensonderhoud hebben voorzien. Hij wordt daarom verdacht van witwassen.

Het is niet duidelijk hoe vaak de man de middelen heeft verstrekt. Daar wordt onderzoek naar gedaan.