De brandweer is dinsdagmiddag opgeroepen voor een brand aan het Celsiusplein in Eindhoven.

De brand woedt mogelijk in de afzuiging van een keuken in een restaurant, dat zich onder een appartement bevindt. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en heeft het vuur inmiddels onder controle. Wel komt er nog veel rook vrij.

Voor een persoon die in de rook heeft gestaan is een ambulance gealarmeerd.