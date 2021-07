Waar jaarlijks de eerste ronden van het bekertoernooi veelal worden gebruikt om het kaf van het koren te scheiden, moeten de zaalvoetballers van FC Eindhoven op 1 oktober al meteen vol aan de bak.

Het lot bepaalde dat ASV Lebo in de eerste bekerronde naar de Lichtstad komt en dat is nu precies de tegenstander die FCE op 11 januari 2020 voor de laatste keer uit de beker wipte. Het spektakelstuk tussen de toenmalige koploper (ASV Lebo) en de bekerhouder (FC Eindhoven) eindigde in een 5-6 overwinning voor de Amsterdammers.

Ook ZVV Eindhoven gaat dit seizoen weer de landelijke beker in. De eerstedivisionist krijgt in de eerste voorronde op 10 september JCK-Aiso uit Utrecht op bezoek. De bezoekers komen dit seizoen ook in de eerste divisie uit. De winnaar gaat op 1 oktober naar Den Helder waar het eredivisionist Zeemacht treft.

De zaalvoetbalsters van ESZVV Totelos komen in een poule met FC Marlène en ZVG/Cagemax te spelen. Beide ploegen komen -net als de Eindhovense studenten- in de eredivisie uit. Zij spelen een hele competitie waarna de poulewinnaar de halve finale bereikt. Eerste wedstrijd van ESZVV Totelos is op 10 september in de Eindhovense TU/e hal tegen FC Marlène.