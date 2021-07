Mensen die in Zuidoost Brabant corona oplopen, krijgen niet langer een telefoontje van de GGD. De organisatie zegt dat het nu niet haalbaar is om actief na te gaan waar mensen besmet zijn en wie zij zelf mogelijk besmet hebben.

De GGD Brabant Zuidoost stelt dat het aantal besmettingen de pan uit rijst. "Met het huidig aantal besmettingen is het niet realistisch meer om het bron- en contactonderzoek uit te voeren met het idee om het virus in te dammen", verklaart Miranda Stellink, programmamanager COVID-19 -19 op de website van de GGD Brabant Zuidoost. De afgelopen twee weken testten er in de regio 2.462 mensen positief.

In plaats van een telefoontje krijgen positief geteste inwoners een mail met informatie, met daarin het verzoek hun nauwe contacten te informeren. Daarmee introduceert de GGD Brabant Zuidoost een nieuwe 'afgeschaalde' vorm van bron- en contactonderzoek. De manier van werken gold voor het afgelopen weekend en voor maandag, het is nog onbekend hoe het daarna verder gaat.

Doel van bron- en contactonderzoek was altijd het zo snel mogelijk opsporen van brandhaarden. In de meest intensieve vorm belt de GGD zelf zowel iemand die positief test op, als al zijn of haar nauwe contacten. In de minst intensieve vorm werd tot nu toe altijd nog de persoon die positief test zelf gebeld door de GGD.

Andere aanpak van GGD Brabant Zuidoost

"We kiezen er als GGD Brabant-Zuidoost nu bewust voor om het anders aan te pakken", aldus Miranda Stellink. "Het voornaamste doel is nu om zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk te informeren over hun besmetting, zodat zij zélf hun omgeving kunnen informeren. Dat is nu het belangrijkste. En daarom wijzigen we dit weekend de aanpak. Maandag kijken we verder."

Mochten mensen na het lezen van de GGD-mail alsnog vragen hebben, is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Dit staat vermeld in de mail. Het team bron- en contactonderzoekers zit vervolgens klaar om vragen van positief geteste inwoners te beantwoorden.

Contracten 30 medewerkers niet verlengd

Een aantal weken terug, toen corona op zijn retour leek, besloot de GGD Brabant Zuidoost om het contract van 30 van haar medewerkers bron- en contactonderzoek niet te verlengen. Op de vraag of de organisatie daar spijt van had, liet de GGD begin deze maand nog weten dat men mogelijk een beroep zou doen op een landelijke pool.

De GGD Brabant Zuidoost test nu bijna vierduizend mensen per dag. De afgelopen twee weken testten er in de regio 2.462 mensen positief. Opmerkelijk: 43 procent van hen had al een eerste prik gehad. Nog eens 54 procent was (nog) niet gevaccineerd. Alleen wie zijn tweede prik achter de rug heeft blijkt (relatief) veilig: van deze groep was 3 procent volledig gevaccineerd.