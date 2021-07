De brug over de Kleine Dommel aan de Collseweg tussen Nuenen en Eindhoven is zaterdag afgesloten. Dit omdat het water in de beek hoog staat. Bij de Volmolen in Riethoven houdt waterschap De Dommel de situatie in de gaten.

Eigenaar Jordy Dooms van restaurant D'n Kleine Dommel aan de Collseweg keek vreemd op toen hij zaterdagochtend om 11.00 uur een ambtenaar de weg zag afsluiten. Het scheelt hem klandizie. "Maar die man van de gemeente deed ook maar gewoon zijn werk." D'n Kleine Dommel is nog wel bereikbaar via het Eeneind. De weg zal ook zondag nog afgesloten zijn, weet Dooms.

Bij de Volmolen in Riethoven staat het water ook hoog. Waterschap De Dommel houdt daar de situatie in het oog en heeft een waterpomp achter de hand. De pomp draait zaterdag nog niet.