Ook de tuin van het Van Abbemuseum is sinds deze week te bezichtigen. Er is een special tuintoer gemaakt voor kinderen. Met allerlei vragen over beestjes, planten, kleuren en geuren verkennen zij spelenderwijs de tuin rond het museum.

Tuinarchitect Piet Oudolf heeft de tuin ontworpen. Hij is bekend van bijvoorbeeld de High Line in New York. Het is als een levend schilderij dat continu verandert. De tuin ziet er in elk seizoen weer anders uit, qua kleuren en geuren. Ook de hoogte van de verschillende planten, struiken en bomen wisselt met de jaargetijden.

Bezoekers krijgen een boekje met opdrachten die ze in de tuin kunnen uitvoeren. Ook voor thuis is er wat te doen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld tekeningen maken, verhalen schrijven en fantaseren over dieren die helemaal niet bestaan.

De toer duurt ongeveer drie kwartier en eindigt bij het museumcafé. Bezoekers kunnen tot september de tuin bezoeken.