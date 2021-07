Rudy Reker is ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor de LPF in Eindhoven. De huidige fractievoorzitter is in de algemene ledenvergadering unaniem gekozen.

Volgens het partijbestuur is Reker op basis van zijn jarenlange politieke ervaring de aangewezen man. Tjerk Langman, nu ook raadslid van LPF, haakte al voor de ledenvergadering af als kandidaat.

De kieslijst voor de verkiezingen op 16 maart 2022 maakt LPF later bekend. De partij streeft er naar eigen zeggen naar om meer vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten.