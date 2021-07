Een fietser is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Locatellistraat met de Bennekelstraat.

De automobilist die met zijn voertuig in botsing kwam met de fietser, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voor de fietser is een traumahelikopter opgeroepen.

De fiets van het slachtoffer is bij de aanrijding onder een voertuig terechtgekomen dat tegemoet kwam rijden. De bestuurder van die auto kwam met de schrik vrij.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.