De bladkorf keert terug in het Eindhovense straatbeeld al moeten bewoners nog wel even geduld hebben. Pas in de herfst van 2022 kunnen ze hun bladeren weer kwijt op een aantal plekken in de stad.

"De behoefte is er dus gaan een proef doen in een aantal wijken", zo stelde wethouder Rik Thijs (openbare ruimte) dinsdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Hij reageerde daarmee positief op een voorstel van de fractie CDA die vroeg om een herintroductie van de korven. Ook GroenLinks en de VVD steunde het idee.

Omdat er nu geen budget is voor de bladkorven, worden ze nog niet voor de komende herfst geplaatst. De wethouder gaat nu op zoek naar financiering voor 2022. Tijdens de proef moet volgens Thijs blijken of de bladkorven goed gebruikt worden. De gemeente gaat monitoren hoe vol de korven zitten en of er inderdaad minder blad op de straten ligt.

"Ook gaan we kijken of de korven niet misbruikt worden. In het verleden veranderden de korven nog wel eens in een mini-milieustraat en werd er behalve blad ook allerlei grof afval gedumpt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling." De wethouder riep inwoners ook op om het blad in hun tuinen niet te grondig te verwijderen. "Want het is ook goed voor de planten en beestjes."