Een meisje (4) is dinsdagavond rond 20.30 uur geschept door een auto op de Rode Kruislaan in Eindhoven. Ze raakte daarbij zwaargewond en is per traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis in Nijmegen.

Volgens getuigen kwam het meisje na de klap deels onder de auto terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zorgden ervoor dat het meisje snel in de ambulance lag, waar zij werd behandeld door een trauma-arts. Per traumahelikopter is het meisje vervolgens naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Rode Kruislaan, een weg parallel gelegen aan het Henri Dunantpark. De traumahelikopter landde in het park. De weg is afgesloten voor verder onderzoek.