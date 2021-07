Een vrouw heeft maandagmiddag weten te voorkomen dat haar tas werd gestolen in een winkel aan het Wilhelminaplein in Eindhoven. De politie zoekt in de omgeving naar een man en een vrouw die verdacht worden van diefstal.

De winkelende vrouw had volgens de politie even haar tas neergezet, toen ze rond 14.00 uur in de winkel stond. Een man en een vrouw liepen erop af en een van heen probeerde de tas mee te nemen. Maar nog voordat ze de winkel uit konden lopen betrapte de vrouw hen.

Ze 'maakte stampij', aldus een politiewoordvoerder van Oost-Brabant. Ze zorgde ervoor dat het tweetal de winkel niet kon verlaten door omstanders te laten weten wat er aan de hand was en had ondertussen haar tas stevig beet gepakt. Ze besloot die niet meer los te laten.

Daarop sloegen de tasjesdieven, een man en een vrouw, op de vlucht zonder tas. Er is een Burgernetmelding uitgegaan, waarin de politie oproept hen niet zelf te benaderen. De politie zoekt in de omgeving naar het tweetal.