Een bijzondere vogel trok zondagmiddag de aandacht in Eindhoven. Bij de Klotputten, in de buurt van recreatieplas Hanevoet, liep een Rode Ibis rond. Het beest komt normaal gesproken alleen voor in Zuid-Amerika.

Het gebeurt wel eens dat er zo'n vogel wegvliegt uit een dierenpark, bijvoorbeeld Zoo Parc Veldhoven. Het is nog niet bekend of dat nu ook het geval is. Het park was zondagmiddag niet bereikbaar.

De Rode Ibis komt voor in de kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika, met name in Colombia, Ecuador en Brazilië. Ze leven langs de gehele noordoostkust van het Amazone stroomgebied in moerasgebieden, mangrovebossen, langs lagunes en getijdenrivieren.

De keren dat ze in Nederland zijn gespot, waren ze weggevlogen uit dierenparken. Vaak vliegen ze zelf weer terug.