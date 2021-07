Het festival Hidden Garden, op zaterdag 14 augustus in het Philips de Jong Wandelpark in Eindhoven rekent zich nog niet rijk. Het evenement waarvoor zo'n 5.000 kaartjes zijn verkocht, is één dag ná het verlopen van de termijn van maatregelen voor festivals, die het kabinet vrijdag afkondigde.

"Vrijdag was een zwarte dag voor onze branche en wij voelen mee met alle organisatoren die de mooiste festivals in de steigers hadden staan en deze hebben moeten cancelen zonder dat er ook maar een bezoeker van heeft kunnen genieten", zegt organisator Joris Jansen in een statement op sociale media.

Het kabinet besloot vrijdag dat grote evenementen zoals festivals nog maar maximaal 1.000 bezoekers binnen mogen laten, die dan ook allemaal moeten zitten op een vaste plaats. Die maatregel geldt tot en met 13 augustus.

"Voor alsnog valt onze datum van 14 augustus net buiten de nieuwe maatregelen en zetten wij alles op alles om er een fantastisch editie van te maken. Uiteraard zijn er ook vragen en daar proberen we zo snel en goed mogelijk antwoord op te krijgen', aldus de organisatoren van Hidden Garden. "Er is nu zoveel onduidelijk dat we er even niet meer op kunnen zeggen. Zodra er nieuws is dan horen jullie dan ook direct van ons".

Hidden Garden moest vorig jaar door Coronamaatregelen het festival schrappen. Het is een nog vrij jong festival dat dit jaar voor de vierde keer gehouden wordt. Op drie stages staan vijftien dj's geprogrammeerd. Het festival met deep house, tech house en techno is voor dit jaar al geruime tijd uitverkocht. Mensen met een toegangskaartje moeten ook een vaccinatiebewijs of een negatieve test kunnen overleggen.