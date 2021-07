Op de Markt in Eindhoven kunnen passanten nog deze zomer een tijdreis naar de middeleeuwen of naar 1950 maken. Daar komt waarschijnlijk in augustus de proefopstelling te staan van de toegangspoort tot de digitale oude stad.

De fysieke 'tijdpoort' heeft de vorm van de binnenstad van Eindhoven zoals die op de middeleeuwse kaart van Van Deventer er al uit zag. Wie met een app op een tablet of telefoon naar de stalen vorm kijkt en er doorheen loopt, krijgt beelden te zien uit vroeger tijden. Voor de proef zijn dat slechts twee tijdperken: uit het begin van Eindhoven, dat in 1232 stadsrechten kreeg, en uit de jaren vijftig van vorige eeuw. Dus kan er gekozen worden uit de middeleeuwse vakwerkhuizen en weekmarkt of Dafjes die in 1950 nog op het plein mochten parkeren.

De tijdspoort is een van de vier projecten die de Stichting Cultuur Eindhoven sponsort. Daarbij zijn jonge designers gekoppeld aan erfgoedstichtingen en het Eindhoven Museum om erfgoed en historie zichtbaar te maken op straat. Twee projecten zijn klaar: parels040.nl en het Eindhoven Panorama. Dat laatste staat op het Stadhuisplein en laat beelden en teksten over de historie van honderd jaar Eindhoven zien. De site koppelt persoonlijke verhalen van Eindhovenaren aan foto's uit de oude doos. Aan een nieuw Eindhovens putdeksel met afbeeldingen uit de wederopbouwperiode wordt nog gewerkt.

De tijdpoort is een project waarin de Henri van Abbestichting, de Archeologische Vereniging Kempen en Peel, het Eindhoven Museum en de gemeente Eindhoven samenwerken met enkele ontwerpbureaus. MaMa Producties, Studio Speciaal, Kaiser VR en Luis Ferreira nemen ieder een deel voor hun rekening. Ferreira bouwde een hufterproof betonnen plaat in de vorm van de binnenstad met led-strings op de plek van de straten. Die lichtjes reageren straks op bezoekers. Studio Speciaal ontwierp en maakte de poort: een roestvrijstalen pinda van vier meter hoog met achter het glas ledlampjes. MaMa Producties ontwikkelde de app en Kaiser VR zorgt ervoor dat je daarmee de historie kunt als je een smartphone of tablet op de poort richt. De betonnen plaat toont in de app een interactieve kaart waarop je de geschiedenis kunt oproepen.

De app is heel belangrijk, want daardoor zie je bijvoorbeeld op de Markt of bij de Catharinakerk de oude gebouwen als je door de poort kijkt. En de tegenwoordige tijd als je terug kijkt door de portal. Zo lijkt het alsof je écht in het verleden loopt. In het programma kun je ook informatie ophalen over specifieke gebouwen of locaties. Ook schakelen tussen locaties kan. Toch is de poort zelf ook belangrijk, zegt Sjoerd Geerts van Studio Speciaal. "Het is juist belangrijk om zichtbaar te maken op straat dat hier meer informatie te halen is. Dat is ook de opdracht van deze projecten."

Het ontwerp is verplaatsbaar en komt dus eerst op de Markt te staan. Wat er later mee gebeurt is nog niet zeker, maar de combinatie van poort, app en virtual reality-technieken biedt veel mogelijkheden. Zo wordt er gekeken of er een DDW-toepassing kan komen. Ook zou de poort ingezet kunnen worden om juist de toekomst van de stad te laten zien, bijvoorbeeld in de discussie over hoogbouw in de stad. De ontwikkelaar van het VDMA-terrein aan de Vestdijk heeft al interesse getoond.