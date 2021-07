Met een handtekeningenactie proberen lokale afdelingen van GroenLinks te voorkomen dat in de regio Eindhoven als gevolg van de coronacrisis nog meer busritten worden geschrapt. De actie krijgt onder andere steun van vakbond FNV en vereniging EHVXL.

Het openbaar vervoer heeft door de coronacrisis een flinke klap gekregen. En hoewel de samenleving heropent wil busbedrijf Hermes in 2022 weer minder bussen laten rijden. In vergelijking met de periode voor corona zitten er in dienstregeling van volgend jaar 10 procent minder uren.

Coronasteun

Voor de initiatiefnemers van de petitie is dat onbegrijpelijk vooral omdat Hermes ook nog coronasteun kreeg. ,,Terwijl de samenleving weer opengaat, sluiten de deuren van een aantal bussen. Dat is treurig voor mensen die naar het werk, familie of vrienden willen. Of naar een vaccinatielocatie. Zeker voor mensen met een kleine portemonnee of zonder auto, is goed openbaar vervoer van groot belang’’, zegt het Eindhovense GL-raadslid Samir Toub.

,,Zeker voor een regio die hard groeit is het onbegrijpelijk dat buslijnen worden geschrapt. Natuurlijk heeft Hermes last van de coronacrisis maar daarom kreeg het bedrijf steun. Vanwege de klimaatcrisis, de luchtvervuiling en de verkeersdrukte hebben we niet minder, maar meer bussen nodig’’, aldus Toub.

De actievoerders mikken op drieduizend handtekeningen die zullen worden aangeboden aan de Hermes en aan de Tweede Kamer.