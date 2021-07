PSV heeft donderdagmorgen het nieuwe thuisshirt voor komend seizoen onthuld. Het is een grotendeels rood tenue, met vier witte strepen aan de voorkant.

In het nieuwe shirt zijn ook de 'vibes' van de gemeente Eindhoven opgenomen. In de commercial staat onder anderen Frits Philips centraal, om de verbinding te maken met een stuk historie en de band tussen Eindhoven en PSV te onderstrepen.

Kledingpartner van PSV is sinds vorig jaar het Duitse Puma, dat het shirt heeft ontworpen. Twee weken geleden presenteerde PSV al het uitshirt, dat mintgroen en paars is. In augustus komt nog een derde shirt, dat groen zal zijn.