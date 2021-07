De beruchte flitspaal aan de Kennedylaan in Eindhoven is in de nacht van dinsdag op woensdag vernield. De flitspaal, die voor de meeste boetes in Brabant zorgt, is waarschijnlijk opgeblazen met zwaar vuurwerk.

In juni van dit jaar stond de teller van de flitspaal al op meer dan 6000 boetes. De flitspaal op de John F. Kennedylaan in Eindhoven staat zelfs in de top tien met palen die de meeste snelheidsovertredingen registreerden in heel Nederland.

Wie er precies achter de vernieling zit, is nog onduidelijk. Er is tot zover bekend niemand aangehouden, het is onduidelijk of de flitspaal inmiddels al is vervangen.