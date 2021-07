Op tal van gebieden werken gemeenten in deze regio samen maar hoe effectief is dat eigenlijk? De rekenkamers van zeven gemeenten starten een gezamenlijk onderzoek hiernaar, zo werd dinsdag bekend.

Het gaat om de gemeenten die deel uitmaken van de Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied. Behalve Eindhoven zijn dat Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Ook Oirschot en Helmond horen bij het samenwerkingsverband maar de rekenkamers van die gemeenten doen niet mee aan het onderzoek.

De regionale samenwerkingsverbanden hebben belangrijke ambities en taken op het gebied van economie, mobiliteit, de energietransitie en de verandering van het landelijk gebied. Ook werken ze samen op thema's zoals wonen, werken en voorzieningen.

Volgens Sandra van Breugel, voorzitter van de regionale werkgroep van de rekenkamers, hebben gemeenteraden al langer vragen hoe effectief en efficiënt de samenwerkingsafspraken zijn. Ook gezien de grote maatschappelijke uitdagingen die er zijn bijvoorbeeld rond de woningmarkt en overgang naar duurzame energie.

Het onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers moet duidelijk maken wat de stand van zaken is en waar ruimte voor verbeteringen is. Het rapport moet in december van dit jaar klaar zijn.