Een persoon is maandagochtend gewond geraakt bij een ongeval aan de Don Boscostraat in Eindhoven. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Een persoon zou tijdens werkzaamheden aan de gevel van een pand naar beneden zijn gevallen. De melding kwam even na 10.15 uur. Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er is een traumahelikopter geland. Het ging mis bij werkzaamheden aan het gebouw van de voormalige ambulance-kazerne.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.