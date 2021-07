In een appartement op de eerste verdieping van een complex aan de Botenlaan in Eindhoven is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. De bewoners staan veilig buiten.

De brand brak rond 15.15 uur uit in de keuken van het appartement. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

De bewoners konden het pand op tijd verlaten. De rookschade is groot, maar de brand is onder controle.

In eerste instantie stond de brandweer aan het verkeerde adres, aan de Boutenslaan. Vermoedelijk is het misgegaan met het doorgeven van het adres van de brand.